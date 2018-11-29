Cezaevi firarisi ölü bulundu!

Kütahya'da cezaevi firarisi saklandığı bağ evinde ölü bulundu.

Merkeze bağlı İnli köyünün sakinleri, "Murat" olarak tanıdıkları bağ evinde yaşayan kişiden haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen ekipler, eve girdiklerinde kanepede hareketsiz yatan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.

Zehirlenmiş olabileceği düşünülüyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, 15 Ekim'de Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumundan firar eden Almanya doğumlu hükümlü Erkan İlhan'a (42) ait olduğu tespit edildi.

İlhan'ın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.