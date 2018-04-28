Cezaevi Cemevi oluyor

4,5 dönüm alan üzerinde 3 bin metrekare kapalı alana sahip cezaevi, yapılan tadilatın ardından cemevi olarak kullanılacak. Dernek Başkanı Mehmet Yıldırım (88) yapının Türkiye'de ilk olacağını söyledi.

30 YIL KİRALANDI



Divriği'de 1982 yılında yapılan ve 25 yıl hizmet verdikten sonra Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla, koşulları iyi olmadığı gerekçesi ile 2007 yılında kapatılan Divriği K-1 Cezaevi, 10 yıl atıl halde kaldı. Divriği Hacı Bektaşi Veli Kültür, Tanıtma, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği girişimde bulunarak, eski cezaevini cemevi olarak kullanmak üzere kiralama talebinde bulundu. Yapılan başvurular uygun bulunarak eski cezaevi binası, geçen yıl 30 yıllığına derneğe kiralandı. Dernek, binayı cemevine uygun hale getirmek için tadilata başladı. İçerisinde toplantı salonu, cem odası, düğün salonu, morg, müze gibi bölümlerin yer alacağı cemevinin bitirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.





