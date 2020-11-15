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Yerel Ceza yememek için kaçtı ama kaçmasa ceza yemeyecekti!
Yerel

Ceza yememek için kaçtı ama kaçmasa ceza yemeyecekti!

Düzce'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında gece denetim yapan bekçiler, maske takmadığı gerekçesiyle S.S'yi (16) durdurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 12:04:00 -
Ceza yememek için kaçtı ama kaçmasa ceza yemeyecekti!

Konuşurken bir anda bekçilerden koşarak kaçan S.S, kovalamaca sonucu yakalandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve bekçilerin “Kaçma ceza yazmayacağım” demesine rağmen kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan S.S., arkadaşına gitmek için evden çıktığını maske takmayı unuttuğunu ve ceza almamak için kaçtığını söyledi. S.S.’ye kaçtığı için maske cezası kesildi.

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