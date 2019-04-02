Ceza indirimi son dakika af yasası son durum seçim bitti af çıkacak mı?

MHP’nin Meclis’e verdiği kanun tekliflerinden biri de af yasası yani ceza indirimi teklifiydi. Seçimlerden önce Meclis’e sunulan af teklifi üzerinde tartışmalar yapılmış Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP’nin af teklifinden istifade edip kendilerinin de teklif üzerinde çalışma yapacağını açıklamıştı. MHP lideri Bahçeli af yasasının rafa kaldırmadıklarını söylemiş seçimlerden sonra çıkması için gayret sarf edeceklerini açıklamıştı. Seçimler bitti peki af yasası ne zaman çıkacak? Ceza indiriminde son dakika gelişmesi olacak mı?Af ne zaman çıkar? Mahkum affında son durum ne?

Seçimler bitti af ne zaman çıkacak?

Ceza indirimi son dakika. Seçimler sona erdi ve peki af, yeni askerlik ve 3600 ek gösterge ne zaman meclise gelecek? 31 Mart 2019 yerel seçimleri sona erdi. Seçimlerin sona ermesinin ardından sonuç tartışmaları başladı ve önümüzdeki birkaç günün bu tartışmaların gölgesinde geçmesi bekleniyor. Seçimlerin sona ermesi sonrası vatandaşlar, meclisin ne zaman açılacağını ve merakla beklenen düzenlemelerin ne zaman gündeme geleceğini araştırmaya başladı. Yerel seçimlerden dolayı Meclis Genel Kurulu kapalıydı. Seçimlerin sona ermesiyle birlikte Meclis açılacak. Meclis yoğun bir mesai yapacak. Seçim sonrası açılacak olan Meclis’te 3600 ek gösterge, MHP’nin af teklifi (ceza indirimi) ve yeni askerlik sistemi üzerinde çalışmalar yapılacak.On binlerce mahkum yakını, ceza infaz süresinde yapılacak indirim için merakla bekliyor. Yapılan son açıklamada af meselesinin komisyonda olduğu ve görüşmelerin devam ettiğine yer verildi. Söz konusu kanunun komisyonda son şeklini alması ve meclise gelmesi bekleniyor. Ancak af meselesinin genel kurula gelme tarihi için net bir açıklama yapılmadı.

Son dakika af haberleri yakından takip ediliyor. Genel af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? MHP, Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Konu ile ilgili son açıklama yine MHP’den geldi. Bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz." dedi. İşte genel af yasası ve ceza indirimi ile ilgili detaylı açıklamalar.

Bahçeli’den son dakika af açıklaması

Özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması geldi. Seçimden önce af çıkacak mı? Bahçeli'den yanıt geldi. Gazetecinin "Af konusu rafa mı kalktı" sorusununu yanıtlayan Bahçeli, "Önerimiz var meclise de teklif verdik ve bunu rafa kaldırmayız." diye yanıtladı. "Bunu tekrardan görüşme imkanı olur mu diye tekrardan görüşebiliriz" diyen Bahçeli, "Şu an 49 milletvekilimiz var bunu tek başımıza çıkartamayız ancak buna şu an ihtiyaç var."diye konuştu. Bahçeli, "Bu bugün için olmuyorsa yarın olabilir mi diye takip edeceğiz. Şartlar olgunlaştığında bir 5 yıllık indirimle kader kurbanlarını rahatlatmaya yönelik çalışma yapacağız.'' dedi.

Ceza indirimi seçimlerden sonra çıkar mı?

Vatandaşlar, 31 Mart yerel seçimler sonrası 2019 yılın da af ya da ceza indirimi çıkacak mı diye merak ediyor. Üst düzey yetkililerden yapılan açıklamalar trend oluyor. AK Parti’den konu ile ilgili son açıklamayı yapan partinin TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı kesin bir tarih vermese de, “Seçim sonrası müzakere edilebilir. MHP’nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütaala edilir ve bakılır. Halkımız da bunu takdir ede” şeklinde konuştu.

Af yasasından kimler yararlanacak, kimler yararlanamayacak?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.