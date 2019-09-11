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Ceza indirimi af, 3600 ek gösterge, EYT, süresiz nafaka, kıdem tazminatı taşerona kadro son durum gelişmesi

Türkiye Büyük Millet Meclis’i (TBMM) yeni dönemde milyonlarca vatandaşın beklediği ceza indirimi genel af yasası, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin beklediği 3600 ek gösterge artışı, kamu kurumlarında kadroya geçmeyi bekleyen taşeron işçilerin kadro bekleyişi, aile yapısına çok büyük zararlar veren süresiz nafaka yasası ile yine çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatına ilişkin son dakika haberleri yakından takip edilecek. İşte süresiz nafaka, taşerona kadro, EYT, 3600 ek gösterge son durum haberlerine ilişkin detaylar.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:40
Ceza indirimi af, 3600 ek gösterge, EYT, süresiz nafaka, kıdem tazminatı taşerona kadro son durum gelişmesi

Türkiye Büyük Millet Meclis’i (TBMM) yeni dönemde milyonlarca vatandaşın beklediği ceza indirimi genel af yasası, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin beklediği 3600 ek gösterge artışı, kamu kurumlarında kadroya geçmeyi bekleyen taşeron işçilerin kadro bekleyişi, aile yapısına çok büyük zararlar veren süresiz nafaka yasası ile yine çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatına ilişkin son dakika haberleri yakından takip edilecek. İşte süresiz nafaka, taşerona kadro, EYT, 3600 ek gösterge son durum haberlerine ilişkin detaylar.

Af, nafaka, EYT, taşerona kadro, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı çıkacak mı? İşte en son gelişme. Meclisin tatile girmesi nedeniyle yargı reformu paketinin yetişmediğini söyleyen Feyzioğlu "Sayın Bakanımızın önayak olmasıyla inşallah bu paketi Ekim ayında çok daha kapsamlı hale getirerek, Meclis'ten çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge yeni yasama yalında Meclis’te kabul edilecek mi?

3600 ek gösterge artışı bekleyenler 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, 3600 ek gösterge haberleri, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge ile ilgili son haberler neler? Meclis yeni yasama yılında 3600 ek gösterge artışını içeren yasayı kabul edecek mi?  3600 ek gösterge artışı hangi tarihte verilecek? Soruların cevabını aramakta. Son dakika: 3600 ek gösterge gelişmesine ilişkin detaylar.

Meclis tatili boyunca Plan Bütçe Komisyonu çalışmalarına devam edecek. Plan bütçe komisyonunda ek gösterge meselesinde, Meclis açılana kadar yol katedilmedi ve Yargı reformu sonrası ek gösterge meselesinin Genel Kurul 'a gelmesi bekleniyor. Kadro alamayan taşeron ve maaş zammı alamayan 4/D'li işçiler: Kadro alamayan taşeron işçilerin 2019 yılında kadroya alınacağı açıklanmıştı. Ancak bu konuda somut bir adım henüz atılmadı. Meclis açıldıktan sonra bu konuda bir çalışma olur mu bilinmez. Kamu işçileri için TİS görüşmeleri devam ederken sendikalar, kadroya geçen işçilerin maaş zammı alması, TİS 'e dahil edilmesi için taleplerini iletti. Ancak bu konuda hükümetten bir açıklama gelmedi.

EYT-Emeklilikte yaşa takılanlar son durum

'Emeklilikte yaşa takılanlar' dün Ankara Tandoğan Meydanı'nda miting yaptı.  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçimleri öncesi EYT’lilerin sorununu çözeceğinin sözünü vermişti. Seçimler bitti ancak Yavaş’tan EYT konusunda yine sözden başka bir icraat çıkmadı. EYT’lilerin Ankara’daki mitinginde konuşan Yavaş, yine EYT’lileri kandırdı. Yavaş konuşmasında şunları kaydetti: “Sadece Meclis’i beklemek yerine EYT’lilerin herhangi bir talepleri olursa yardım yapmak boynumuzun borcudur demiştik. Ama anlışalmaz bir şekilde hala bize soruyorlar ‘EYT’lilerin işleri ne olacak diye.’ EYT’lilerin haklı mücadelesini desteklerken inşallah bir an önce TBMM bu işi çözer temennisinde bulunmak istiyorum dedi.

3600 ek gösterge artışı hangi tarihte verilecek son dakika 3600 ek gösterge gelişmesi var mı?

DİSK ve KESK'in de katıldığı EYT mitinginde EYT’nin sorumlusunun AK Parti gibi gösterilmesi bu kadar da pişkinlik olmaz dedirtti. Binlerce EYT’li mağdurun oluşmasına neden olan şuanda CHP’de siyaset yapan dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’dır.

"Doğru bir iş yaptım şerefle savunuyorum"

EYT'nin oluşmasının en büyük mimarlarından biri olan dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, bir canlı yayında EYT'ye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Emeklilikte Yaşa Takılan deyip bana kızanlar. İyi dinleyin. Bak iyi dinle. 43 yaşında emekli mi olunur? Ne diyorsunuz siz be? Evet Yaşar Okuyan getirdi kardeşim. Şerefle savunuyorum. Onurla savunuyorum. Doğru bir iş yaptım. Allah indinde de kul indinde de doğru bir iş yaptım. Türkiye'ye Türk Milleti'nin geleceğine sahip çıktım. İşte bu kadar net."

Emeklilikte yaşa takılanlar meselesi yüz binden fazla adayı mağdur etmeye devam ediyor. Emeklilik için yaşı bekleyen vatandaşlar, bu konuda düzenleme bekliyor. Ancak mecliste bu konu , reddedilen yasa teklifleri dışında gündeme gelmedi.

Yazarımız Şevki Yılmaz, Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Yılmaz, hükümeti altı madde ile uyardı. Başta EYT'lilerin sorunun çözülmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Emeklilikte Yaşa Takılanların sıkıntısı acilen giderilmeli ve sevince dönüştürülmelidir." dedi. 

Taşeron işçiye kadro verilecek mi?

Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere eylül ayında eğitim yardımı yapılırken ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitim ödemesi olarak yapılacak olan tutarlar öğrenim düzeyine göre değişmektedir. İşçilere ilköğretime devam eden çocuğu olması durumunda 100 TL, ortaokula devam eden bir çocuğu olması durumunda 110 TL, liseye devam etmesi durumunda 120 ve yükseköğretim düzeyinde bir eğitim alması durumunda ise 140 TL ödeme yapılacak. Ayrıca Ekim ayında işçilere 5. Gün ikramiyesi ödenecektir.

Kamuda kadroya geçen taşerona ikramiye ve ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Kıdem tazminatı kalkacak mı? Kıdem tazminatı son durum haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonuna ilişkin ilk çerçeveyi hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tek bir çalışanın mağdur edilmeyeceğini" vurguladığı kıdem tazminatı konusunda, geçmişteki çalışmalar da dikkate alınarak yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Yeni modelin dört sac ayağını "fon gelirlerinin işletilmesi, işverenin devlet desteği ile emeklilik finansmanına dahil edilmesi, tamamlayıcı emeklilik, çalışanların haklarının korunması" oluşturuyor. Bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu, Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre edilecek. Hem işçi hem de işvereni rahatlatan bir model ortaya konulması bekleniyor.

Kıdem tazminatı son dakika Kıdem tazminatı fonu nedir?

Bakan Gül'den 'süresiz nafaka' açıklaması!

Adalet Bakanı Gül: ”Nafaka konusunda temel kadının mağdur olmamasıdır. Bizim görüşümüz kadını mağdur etmeden bir süre verilmesi.”

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:40
  1. Ankara
  2. EYT-Emeklilikte yaşa takılanlar son durum
  3. Taşeron işçiye kadro verilecek mi?
  4. Kıdem tazminatı kalkacak mı?
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  18. 3600 ek gösterge nedir ve ne işe yarar?
  19. 3600 ek gösterge artışı ne zaman yapılacak?
  20. 3600 ek gösterge son durum
  21. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?
  22. 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?
  23. süresiz nafaka uygulaması
  24. Süresiz nafaka mağdurları
  25. süresiz nafaka ne zaman kalkacak?
  26. Süresiz nafaka ne zaman çıkacak?
  27. eyt ne zaman çıkacak
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  42. 2019 yılında af yasası ve ceza indirimi olacak mı?

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