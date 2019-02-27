Ceyş-i Muhammed Örgütünü kim neden kuruldu? Ceyşi Muhammed örgütünün amacı ne?

Keşmir’de yıllardır Müslümanlar Hindistan’ın katliamlarına maruz almakta. Geçtiğimiz günlerde Keşmir’de düzenlenen saldırıda 46 Hint askeri öldürüldü. Bu saldırıyı Ceyş-i Muhammed örgütü üstlendi. Bu saldırı sonrası Hindistan ile Pakistan arasında adeta savaş rüzgarları esiyor. Peki Ceyş-i Muhammed örgütü kurusucu kim? Ceyş-i Muhammed örgütünün amacı ne?

Ceyşi Muhammed, 'Muhammed'in Ordusu" anlamına geliyor ve örgüt, Keşmir'i Pakistan'la birleştirmek için mücadele verdiğini söylüyor. Keşmir'in Hindistan'a açılacak bir kapı olduğunu belirten örgüt, bu tartışmalı bölgenin Pakistan'a bağlanmasından sonra 'Hindistan'da yaşayan Müslümanları kurtarmak için eylemlerin devam edeceğini' söylüyor.

Örgüt, 1999'da Afganistan'da Taliban ile bağlantıları bulunan Pakisanlı din adamı Mesud Azhar tarafından kurulmuştu. Hindistan'da tutuklu bulunan Azhar, kaçırılarak Afganistan'a götürülen bir Hindistan Havayolları uçağının yolcuları ve mürettabatıyla takas edilmişti.

Örgüt, Hindistan ve Keşmir'deki birçok saldırıdan sorumlu tutuluyor. Her ne kadar Hindistan, 2011'de Yeni Delhi'de parlamento binasına düzenlenen saldırıdan Ceyşi Muhammed'i sorumlu tutsa da örgüt o iddiaları reddetmişti. Bu saldırının ardından Ceyşi Muhammed Pakistan'da yasaklandı. Ancak Afzal Guru Timi, El Murabitun ve Tehrik-i Furkan adlarını kullanan örgüt zaman zaman saldırılar düzenliyor. Birleşmiş Milletler ve Hindistan'ın yanı sıra aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu bazı ülkeler Ceyşi Muhammed'i 'terör örgütü' olarak kabul ediyor.

Hindistan’ın işgal ettiği Keşmir’de Ceyşi Muhammed örgütünün liderlerinden Nur Muhammed Tantray katledildi. Operasyon sırasında işgalcilerle Tantray arasında şiddetli çatışma çıktığı kaydedildi. Tantray’ın katledişi haberinin ardından Keşmir’de yüzlerce kişinin sokaklara döküldüğü, işgalci Hindistan karşıtı sloganlar attığı ve polisle çatışmaya girdiği belirtildi. Ceyşi Muhammed`in Gazi Baba’ya (Şah Navaz Han) yakınlığıyla tanınan Tantray, 2001`de Hindistan parlamentosuna düzenlenen bombalı saldırısını yönetmekle suçlanmıştı. Tantray, 2003`te Yeni Delhi’de gözaltına alınmış, 2011’de ömür boyu hapse mahkum edilmiş, 2015’te de şartlı tahliye edilmişti.