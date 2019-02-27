0553 313 94 23

Ceyş-i Muhammed Örgütünü kim neden kuruldu? Ceyşi Muhammed örgütünün amacı ne?

Keşmir’de yıllardır Müslümanlar Hindistan’ın katliamlarına maruz almakta. Geçtiğimiz günlerde Keşmir’de düzenlenen saldırıda 46 Hint askeri öldürüldü. Bu saldırıyı Ceyş-i Muhammed örgütü üstlendi. Peki Ceyş-i Muhammed örgütü kurusucu kim? Ceyş-i Muhammed örgütünün amacı ne?

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:59
Ceyş-i Muhammed Örgütünü kim neden kuruldu? Ceyşi Muhammed örgütünün amacı ne?

Keşmir’de yıllardır Müslümanlar Hindistan’ın katliamlarına maruz almakta. Geçtiğimiz günlerde Keşmir’de düzenlenen saldırıda 46 Hint askeri öldürüldü. Bu saldırıyı Ceyş-i Muhammed örgütü üstlendi. Bu saldırı sonrası Hindistan ile Pakistan arasında adeta savaş rüzgarları esiyor. Peki Ceyş-i Muhammed örgütü kurusucu kim? Ceyş-i Muhammed örgütünün amacı ne?

Ceyşi Muhammed, 'Muhammed'in Ordusu" anlamına geliyor ve örgüt, Keşmir'i Pakistan'la birleştirmek için mücadele verdiğini söylüyor. Keşmir'in Hindistan'a açılacak bir kapı olduğunu belirten örgüt, bu tartışmalı bölgenin Pakistan'a bağlanmasından sonra 'Hindistan'da yaşayan Müslümanları kurtarmak için eylemlerin devam edeceğini' söylüyor.

Örgüt, 1999'da Afganistan'da Taliban ile bağlantıları bulunan Pakisanlı din adamı Mesud Azhar tarafından kurulmuştu. Hindistan'da tutuklu bulunan Azhar, kaçırılarak Afganistan'a götürülen bir Hindistan Havayolları uçağının yolcuları ve mürettabatıyla takas edilmişti. 

Örgüt, Hindistan ve Keşmir'deki birçok saldırıdan sorumlu tutuluyor. Her ne kadar Hindistan, 2011'de Yeni Delhi'de parlamento binasına düzenlenen saldırıdan Ceyşi Muhammed'i sorumlu tutsa da örgüt o iddiaları reddetmişti. Bu saldırının ardından Ceyşi Muhammed Pakistan'da yasaklandı. Ancak Afzal Guru Timi, El Murabitun ve Tehrik-i Furkan adlarını kullanan örgüt zaman zaman saldırılar düzenliyor. Birleşmiş Milletler ve Hindistan'ın yanı sıra aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu bazı ülkeler Ceyşi Muhammed'i 'terör örgütü' olarak kabul ediyor.

Hindistan’ın işgal ettiği Keşmir’de Ceyşi Muhammed örgütünün liderlerinden Nur Muhammed Tantray katledildi. Operasyon sırasında işgalcilerle Tantray arasında şiddetli çatışma çıktığı kaydedildi. Tantray’ın katledişi haberinin ardından Keşmir’de yüzlerce kişinin sokaklara döküldüğü, işgalci Hindistan karşıtı sloganlar attığı ve polisle çatışmaya girdiği belirtildi. Ceyşi Muhammed`in Gazi Baba’ya (Şah Navaz Han) yakınlığıyla tanınan Tantray, 2001`de Hindistan parlamentosuna düzenlenen bombalı saldırısını yönetmekle suçlanmıştı. Tantray, 2003`te Yeni Delhi’de gözaltına alınmış, 2011’de ömür boyu hapse mahkum edilmiş, 2015’te de şartlı tahliye edilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:59
  1. Ordu
  2. Ceyş-i Muhammed örgütünün amacı ne?
  3. Ceyş-i Muhammed örgütü kurusucu kim?
  4. keşkir Ceyş-i Muhammed örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın kentidir”
    1. Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın..
    2. YÖK'ten İngiltere'de "Yükseköğretim..
    3. Yaşar, kaz şenliklerinde..
    4. Bakan Pekcan açıkadı! 102 bin 141 ürün..
    5. Kütahya'da fuhuş operasyonu! 4 kişi..
    6. Başkan Büyükkılıç: "Bahreynliler ve..
    7. Kült dizi Gerçek Kesit’in Sarı Bıyık’ı..
    8. Pakistan hava sahasını kapattı
    9. "Türkiye yayımcılık alanında..
    10. Kupada Trabzonspor'a Ümraniyespor şoku
    11. Anne sütü ile beslenmek her bebeğin..
    12. Hataysporlu taraftarlar dev maça hazır
    13. Ataş Develi’de vatandaşlarla bir araya..
    14. Pekcan: "Ürün Güvenliği ve Teknik..
    15. Mardin’de 4 bin 750 paket kaçak sigara..
    16. Kars’ta 14 köy yolu ulaşıma kapalı
    17. Kocaeli’de 635 öğrenci bisikletlerine..
    18. Minibüsçü cinayeti davasında sanıklara..
    19. Barcelona’ya 5G’li telefon damgası
    20. Eyüpsultan’da aynı yerde ikinci toprak..
    21. Balat'ta çökme riski! Giriş ve..
    22. "Mikrokrediler işsizliğin önüne geçiyor"
    23. Özel Hayat Hastanesi 41. yılını kutladı
    24. Narlıdere metrosu kapsamında trafik..
    25. Flamenko Şarkıcısı Arcngel ve Yeni..
    26. Binlerce Tepeköylü Başkan Uçak’ı..
    27. Tuzluca’da iki aile arasında bulunan..
    28. Tekirdağ’da FETÖ’nün TSK’daki kripto..
    29. Bayan Çolakbayrakdar, yeni doğum yapan..
    30. Kasımpaşa, tur peşinde
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız