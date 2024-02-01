Çeyrek ve gram altını olana uyarı! Altın fiyatlarında bu rakamları kaçırmayın

Ons altında dün Fed faiz değiştirmemesi sonrasında Başkan Powell’ın dalgalı açıklamalarına rağmen tahvil faizlerinde yaşanan düşüş ve ABD dolarının değer kazanması ile birlikte dalgalı bir gün yaşandı.

Bugün genel olarak PMI verileri takip edilecek. Kritik destek seviyeleri üzerinde fiyatlanmaya devam eden altında yükselişlerde dirençlere takılıyor.

Teknik seviyeler

Teknik olarak İlk destek noktası 2040 dolar takip edilirken bu seviye altında 2030 ve 2020 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Ahlatcı Yatırım'a göre, yükselişlerde ise 2045 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda 2055 dolar ile 2065 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takipte olunacak

Oynaklık ortada

Dün Türk Lirası’nda değer değişimi ABD Fed toplantısı ve Powell açıklamaları sonrasında çok fazla değişmezken, ons altında yaşanan oynaklık gram altın fiyatlamasında etkili oldu. Özellikle yükseliş zamanlarında gram altın tarihi zirvesini yeniledi ve 2005TL seviyesini test etti.

Cuma günü açıklanacak ABD TDI verisi öncesinde, bugün küresel piyasalarda PMI verileri takip edilirken. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1995TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 2000TL ve 2005TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilecek. Geri çekilmelerde ise 1995TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1990TL ve 1985TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.