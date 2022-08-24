  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Varış noktasına ulaştınız’ İstanbul'da son 10 yılın rekoru

Altın günü gibi sürekli toplanıyorlardı... 6'lı masa tatile çıktı!

Başkan Erdoğan: Mesele ülkenin ve milletin bekası meselesidir

Yerli otomobil GÜNSEL için tarih verildi

Bir lağım daha patladı! CHP'de kanka tarifesi

Dar gelirli vatandaşları rahatlatacak kararlar... İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beş müjdesi!

Aziz Sancar'dan kanserle ilgili dünyayı ayağa kaldıran buluş: Anormal bir şey olduğunu fark ettik

'Çok garip şeyler oluyor' diyerek dolar ve altın tahminini yaptılar: Maalesef...

Ünlü isim Bodrum'da hayatının şokunu yaşadı

Kılıçdaroğlu'nun 'yasaklayamazsınız' dediği müzik festivalleri, uyuşturucu ve tecavüz yuvası! İşte o iğrenç görseller!
Yerel Çeyrek asırlık ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi
Yerel

Çeyrek asırlık ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şiddetli rüzgar 25 yıllık ağacı devirdi. Olayda yaralanan olmazken, o anlar kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 19:07:00 -
Çeyrek asırlık ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi

Olay, Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yıllık ağaç rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Devrilen ağaç park halindeki otomobili kıl payı teğet geçti. Olay anında ağacın altında yaya ya da araç olmaması olası faciayı önledi. Ağacın devrilme anları güvenlik kamerasına yansırken, ağacın başında bekleyen bir vatandaşın ise o anları hiçbir şey olmamış gibi izlemesi de dikkatlerden kaçmadı.

“Benim bu ağaçlarla gençliğim geçti”

Reşadiye Mahallesi Muhtarı Yelda Tuncer, “Devrilen bu ağacın daha önce de devrilme tehlikesi nedeniyle kesilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Fakat sokak sakinleri gölge yapıyor diye kesilmesini istememişti. Ama şu anda yıkıldığını gördük. Belediye ekiplerimiz gerekli temizlik çalışmasını yapıyor. Benim bu ağaçlarla gençliğim geçti. Hakikaten bu hale gelmesine çok üzüldüm” diye konuştu.

Yıkılan ağaç Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince olay yerinden kaldırıldı. Kapanan yol ise 1 saat sonra trafiğe açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23