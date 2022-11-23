Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 23 Kasım Çarşamba
Gram altın ne kadar güncel | Yeni günle birlikte pek çok kişi güncel altın rakamlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları:
Haftanın üçüncü gününde gram, çeyrek, tam altının kaç liradan işlem gördüğü vatandaşlarca araştırılıyor.
Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 23 Kasım Çarşamba
Gram altın
Alış: 1.043,21 TL
Satış: 1.043,35 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.691,00 TL
Satış: 1.727,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.406,00 TL
Satış: 3.456,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.812,00 TL
Satış: 6.889,00 TL
Reşat altını
Alış: 6.844,47 TL
Satış: 6.921,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 956,92 TL
Satış: 964,22 TL