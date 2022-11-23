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Ekonomi Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 23 Kasım Çarşamba
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 23 Kasım Çarşamba

Gram altın ne kadar güncel | Yeni günle birlikte pek çok kişi güncel altın rakamlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları:

Yeniakit Publisher
2022-11-23 10:58:00 -
Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 23 Kasım Çarşamba

Haftanın üçüncü gününde gram, çeyrek, tam altının kaç liradan işlem gördüğü vatandaşlarca araştırılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 23 Kasım Çarşamba

Gram altın

Alış:       1.043,21 TL

Satış:     1.043,35 TL

Çeyrek altın

Alış:       1.691,00 TL

Satış:     1.727,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.406,00 TL

Satış: 3.456,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.812,00 TL

Satış: 6.889,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.844,47 TL

Satış: 6.921,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 956,92 TL

Satış: 964,22 TL

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