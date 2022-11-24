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Ekonomi Çeyrek altın ne kadar oldu? 24 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları:
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu? 24 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları:

Yeni günle birlikte pek çok kişi çeyrek, gram, tam altının kaç liradan işlem gördüğünü araştırmaya başladı. Peki, bugün çeyrek altın kaça satılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-11-24 09:29:00 -
Çeyrek altın ne kadar oldu? 24 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları:

Altın alacak olanlar ya da altın yatırımı yapanlar güncel rakamları daha yakından takip ediyor. Peki, bugün altın ne kadardan işlem görüyor?

Çeyrek altın ne kadar oldu? 24 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları:

Gram altın

Alış: 1.049,24 TL

Satış: 1.049,69 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.700,00 TL

Satış: 1.736,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.421,00 TL

Satış: 3.474,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.842,00 TL

Satış: 6.925,00 TL

22 ayar bilezik

Alış: 961,51 TL

Satış: 969,86 TL

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