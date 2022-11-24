Çeyrek altın ne kadar oldu? 24 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları:
Yeni günle birlikte pek çok kişi çeyrek, gram, tam altının kaç liradan işlem gördüğünü araştırmaya başladı. Peki, bugün çeyrek altın kaça satılıyor?
Altın alacak olanlar ya da altın yatırımı yapanlar güncel rakamları daha yakından takip ediyor. Peki, bugün altın ne kadardan işlem görüyor?
Çeyrek altın ne kadar oldu? 24 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 1.049,24 TL
Satış: 1.049,69 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.700,00 TL
Satış: 1.736,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.421,00 TL
Satış: 3.474,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.842,00 TL
Satış: 6.925,00 TL
22 ayar bilezik
Alış: 961,51 TL
Satış: 969,86 TL