Çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Ağustos altın fiyatları ne kadar yükseldi?
Çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Ağustos altın fiyatları ne kadar yükseldi? Altın fiyatlarının yükselmesinin ardından düğün yapacak olanlar altın fiyatlarını yakından takip etmeye başladı. Peki ama bugün 13 Ağustos altın fiyatları ne durumda? Son dakika altında son durum...
Altının ons fiyatı 1929 dolara gerilese de gram altın düne göre yükseldi.
GRAM ALTIN
- 454,76
- 454,89
22 AYAR BİLEZİK
- 415,00
- 420,00
CUMHURİYET ALTINI
- 415,00
- 420,00
YARIM ALTIN
- 1.471,10
- 1.513,50
ÇEYREK ALTIN
- 737,50
- 756,40
REŞAT ALTIN
- 2.973,27
- 3.035,55
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 410,72
- 426,60
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 254,15
- 294,99
Bir önceki günün altın fiyatı için aşağıdaki haberi tıklayın...