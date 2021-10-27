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Ekonomi Çeyrek altın ne kadar? İşte çeyrek altın fiyatı
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? İşte çeyrek altın fiyatı

İstanbul Kapalıçarşı'da Çeyrek Ziynet 886 liradan satıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 18:46:00 -
Çeyrek altın ne kadar? İşte çeyrek altın fiyatı

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 547,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 547,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 547,50 liradan, 3 bin 608 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 629 liradan, 499,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 503,30 liradan, 3 bin 526 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 546 liradan, bin 763 liradan alınan Yarım Ziynet bin 773 liradan ve 881 liradan alınan Çeyrek Ziynet 886 liradan satıldı.

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