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Ekonomi Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 9 Ekim
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 9 Ekim

Bugün tam altın ne kadar? Altın alacak olanlar ya da altın birikimi yapanlar sık sık 'Altın ne kadar?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün gram altın kaça satılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-09 14:11:00 -
Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 9 Ekim

Pandemiyle birlikte yükselişe geçen altın fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izliyor. Öyle ki hafta başında gram altın 500 liranın altına düştü. Hafta sonu pek çok kişi çeyrek, gram altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 9 Ekim

                               ALIŞ                       SATIŞ

Gram altın          505,55                   505,81

Çeyrek altın        817,00                   836,00

Yarım altın          1.635,00               1.673,00

Cumhuriyet         3.265,00               3.332,00

22 ayar bilezik     458,03                   461,41

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