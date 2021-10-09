Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 9 Ekim
Bugün tam altın ne kadar? Altın alacak olanlar ya da altın birikimi yapanlar sık sık 'Altın ne kadar?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün gram altın kaça satılıyor?
Pandemiyle birlikte yükselişe geçen altın fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izliyor. Öyle ki hafta başında gram altın 500 liranın altına düştü. Hafta sonu pek çok kişi çeyrek, gram altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 9 Ekim
ALIŞ SATIŞ
Gram altın 505,55 505,81
Çeyrek altın 817,00 836,00
Yarım altın 1.635,00 1.673,00
Cumhuriyet 3.265,00 3.332,00
22 ayar bilezik 458,03 461,41