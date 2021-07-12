Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? Altın fiyatları ne kadar? 12 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım altın fiyatları!
Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları haftanın ilk iş gününde ne kadar olduğu merak ediliyor. Altın fiyatları yılın ilk yarısında yüzde 6'dan fazla düştü. Altın fiyatları neden düştü? Altın fiyatlarındaki düşüşün nedenleri arasında uygulanan daha yüksek faiz oranları, artan enflasyon beklentilerine ilişkin endişeler ve enflasyon sürprizleri gösterilmekte. Altına yatırım yapan ya da yapacaklar altın fiyatlarındaki son durumu sorguluyor. Peki Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? Altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım altın fiyatları!
Altın fiyatları Kurban Bayramı öncesi merak ediliyor. 1 Temmuz itibariyle korona yasakların kaldırılmasıyla birlikte düğün, nişan ya da nikah yapacak vatandaşlar altın fiyatlarını merak etmeye başladı. Altın fiyatı 12 Temmuz Pazartesi gününde ne kadardan alınıp ne kadardan satıldığı da sorgulanıyor. İşte 12 Temmuz altın fiyatları.
GRAM ALTIN FİYATI
500,22
501,71
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
500,87
500,95%-0,52
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.805,04
1.805,33
ÇEYREK ALTIN FİYATI
801,63
819,32
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.205,57
3.266,18
YARIM ALTIN FİYATI
1.597,78
1.638,10
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.205,57
3.266,18
ATA ALTIN FİYATI
3.292,00
3.358,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
274,93
329,92
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
452,39
483,88