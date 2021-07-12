Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? Altın fiyatları ne kadar? 12 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım altın fiyatları!

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları haftanın ilk iş gününde ne kadar olduğu merak ediliyor. Altın fiyatları yılın ilk yarısında yüzde 6'dan fazla düştü. Altın fiyatları neden düştü? Altın fiyatlarındaki düşüşün nedenleri arasında uygulanan daha yüksek faiz oranları, artan enflasyon beklentilerine ilişkin endişeler ve enflasyon sürprizleri gösterilmekte. Altına yatırım yapan ya da yapacaklar altın fiyatlarındaki son durumu sorguluyor. Peki Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? Altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım altın fiyatları!