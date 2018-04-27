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Çeyrek altın ne kadar?

Altının düşüşü sürüyor! Altının gramındaki düşüş yatırımcısını az da olsa üzdü.

27 Nisan 2018 Cuma 08:52
Çeyrek altın ne kadar?

Altın bugün de düşüşünü sürdürdü. "Çeyrek altın kaç lira? ve gram altın ne kadar oldu?" soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 27 Nisan’da altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. 27.4.2018 güncel altın fiyatları Altın 172-173 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

172,27 liradan alınırken, 172,30 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 276,92 liradan alınırken 283,18 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

552,11’den alınırken 566,37 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1147,00 liradan alınıp 1159,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 08:52
  1. İstanbul
  2. altın

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