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Çeyrek altın ne kadar? 29 Mart Cuma son dakika altın fiyatları son durum

Altına yatırım yapanlar son dakika altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın son dakika fiyatı. Cumhuriyet altının fiyatı ne? İşte 29 Mart 2019 anlık ve güncel altın fiyatları. Altının gram fiyatı 230,9 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altının fiyatı ise 379,0 TL

29 Mart 2019 Cuma 08:41
Çeyrek altın ne kadar? 29 Mart Cuma son dakika altın fiyatları son durum

Altına yatırım yapanlar son dakika altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 29 Mart 2019 anlık ve güncel altın fiyatları. Altının gram fiyatı 230,9 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altının fiyatı ise 379,0 TL.

Atın fiyatlarında son durum

Gram altın: 231 lira

Çeyrek altın: 381 lira

Cumhuriyet altını: 1556 lira

Asya piyasalarında pozitif seyreden altının ons fiyatı ise 1.289 dolardan işlem görüyor.

Altın satışında taksit sürprizi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, “Kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirecek düzenleme yapacağız.” dedi Akben, yaptığı açıklamada, geçen yıl ağustos ayı öncesine kadar bireysel kredi kartları ile altın satışına 4 taksit yapılabildiğini anımsattı. Ağustos 2018'de yaptıkları düzenleme ile kuyumculuk sektöründe kredi kartlarına taksit imkanını kaldırdıklarını anımsatan Akben, kuyumculuk sektöründe yeni bir düzenleme yapacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 08:41
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