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Çeyrek altın ne kadar? 26 Ağustos altın fiyatları güncel

Çeyrek altın ne kadar? 26 Ağustos pazartesi altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları merak ediliyor. Daha çok hediye etmek üzere tercih edilen çeyrek altın arama motorunda araştırılıyor. Peki 26 Ağustos Pazartesi çeyrek altın ne kadar? İşte son dakika güncel altın fiyatları...

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:39
Çeyrek altın ne kadar? 26 Ağustos altın fiyatları güncel

Çeyrek altın ne kadar? 26 Ağustos pazartesi altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları merak ediliyor. Daha çok hediye etmek üzere tercih edilen çeyrek altın arama motorunda araştırılıyor. Peki 26 Ağustos Pazartesi çeyrek altın ne kadar? İşte son dakika güncel altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 285 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, cuma günü dolar/TL'de yatay bir seyir izlenmesine rağmen altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel yüzde 1,97 artarak günü 283,2 liradan tamamladı.

Asya piyasalarında işlemlerin sığ olduğu saatlerde dolar/TL'nin sert hareketle yaklaşık son bir yılın zirvesini görmesinin etkisiyle gram altın da tarihin en yüksek seviyesi olan 316,7 liraya çıktı.

Sabah saatlerinde dolar/TL'nin tekrar 5,80 seviyelerinde dengelenmesiyle gerileyen gram altın, saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,8 yükselişle 285 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 468 lira, Cumhuriyet altını 1.910 liradan satılıyor.

 

İşte 26 Ağustos güncel altın fiyatları

Saati   Alış   Satış

Has Altın

15:35:11 284.630 -  285.300

ONS

15:35:11 1530.30 -1530.40

USD/TL

15:35:11 5.7970 - 5.8050

EUR/TL

15:35:11 6.4320 -  6.4470

Euro/USD

15:35:11 1.1102 1.1114

USD/Kg

15:35:11 48850 - 48900

Euro/Kg

15:35:11 43940 -  44030

Gümüş

15:35:11 3260 -  3360

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:39
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