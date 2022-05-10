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Ekonomi Çeyrek altın ne kadar 10 Mayıs Salı
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar 10 Mayıs Salı

Yeni günle birlikte pek çok kişi çeyrek altın, gram altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, altın ne kadar? Gram altın kaç lira oldu 10 Mayıs 2022

Yeniakit Publisher
2022-05-10 10:30:00 -
Çeyrek altın ne kadar 10 Mayıs Salı

Pek çok kişi güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, 10 Mayıs Salı günü çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın ne kadar 10 Mayıs Salı

Altının oncu 1.863 dolardan işlem görüyor. 10 Mayıs Salı günü gram altı 905 TL seviyelerinde. Çeyrek altın ise 1.480 lirada bulunuyor. 

                               Alış                         Satış

Gram altın           908,56                   908,73

Çeyrek altın        1.498,00               1.516,00

Yarım altın          3.003,00               3.041,00

Cumhuriyet       5.997,00               6.060,00

Reşat altını          6.029,47               6.092,95

Kulplu reşat       6.031,69               6.095,20

22 ayar bilezik    840,61                   847,67

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