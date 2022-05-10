Çeyrek altın ne kadar 10 Mayıs Salı
Yeni günle birlikte pek çok kişi çeyrek altın, gram altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, altın ne kadar? Gram altın kaç lira oldu 10 Mayıs 2022
Pek çok kişi güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, 10 Mayıs Salı günü çeyrek altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın ne kadar 10 Mayıs Salı
Altının oncu 1.863 dolardan işlem görüyor. 10 Mayıs Salı günü gram altı 905 TL seviyelerinde. Çeyrek altın ise 1.480 lirada bulunuyor.
Alış Satış
Gram altın 908,56 908,73
Çeyrek altın 1.498,00 1.516,00
Yarım altın 3.003,00 3.041,00
Cumhuriyet 5.997,00 6.060,00
Reşat altını 6.029,47 6.092,95
Kulplu reşat 6.031,69 6.095,20
22 ayar bilezik 840,61 847,67