Çeyrek altın kaç para? Çeyrek düştü mü, çıktı mı? Gram altın düştü mü, çıktı mı? Altın ne kadar 16 Mart altın fiyatı

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları son durum haberi. Havaların ısınmasıyla birlikte düğün yapacaklar başlayan kontrollü normalleşme sonrası nikah tarihlerini almaya başladı. Hem düğünler konusunda hareketlenme yaşanırken, korona salgınında aşılamanın hızlı bir şekilide devam etmesi piyasalarda olumlu hava estirmeye devam ediyor. Altın fiyatları bu haftaya yükselişle başlaması sonrası altına yatırım yapacaklar tarafından altın düşer mi, altın çıkar mı, çeyrek altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar olur, gram altın kaç para, gram altın düştü mü, çıktı mı? sorularının cevabını merak ediyor. Yeni korona yasakların gelmemesi kapalıçarşı’da altın fiyatlarını da olumlu etkileceği beklenirken, çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç para oldu? Gümüş ne kadar oldu? Gümüş düştü mü? İşte 16 Mart 2021 Salı altın fiyatlarında son durum haberleri.

GRAM ALTIN FİYATI

419,76

421,77

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

420,01

420,08

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.731,55

1.731,93

ÇEYREK ALTIN FİYATI

672,02

686,83

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.688,08

2.738,92

YARIM ALTIN FİYATI

1.339,84

1.373,66

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.688,08

2.738,92

ATA ALTIN FİYATI

2.784,78

2.857,10

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

230,07

277,85

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

379,89

408,58

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,34

6,35

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

26,19

26,21