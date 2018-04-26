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Çeyrek altın kaç lira oldu?

​Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 173 lira oldu.

26 Nisan 2018 Perşembe 18:19
Çeyrek altın kaç lira oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 172,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 173 liradan, bin 139 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 158 liradan, 157,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 161,50 liradan, bin 113 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 133 liradan, 556 liradan alınan Yarım Ziynet 566 liradan ve 278 liradan alınan Çeyrek Ziynet 283 liradan satıldı. 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 18:19
  1. İstanbul
  2. ​Serbest piyasa
  3. çeyrek altın

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