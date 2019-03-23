Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar? Hafta boyunca küresel gelişmeleri takip eden yatırımcı altın fiyatlarını merak ediyor. Hafta sonu altın fiyatları internette en çok aratılan konular arasında. Peki, Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar? İşte 23 Mart altın fiyatları…

Hafta sonu altın fiyatları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar? İşte detaylar… Gram altın ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da 237,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 237,70 liradan, bin 565 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 586 liradan, 216,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220,50 liradan, bin 530 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 550 liradan satıldı. Yarım altın ne kadar? 765 liradan alınan Yarım Ziynet 775 liradan satıldı. Çeyrek altın ne kadar? 382 liradan alınan Çeyrek Ziynet 387 liradan satıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.