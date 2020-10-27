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Ekonomi Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları!
Ekonomi

Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları!

Altın yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç para? Altın neden yükseldi? Soruları altına yatırım yapan ya da yapacaklar tarafından merak edilmekte.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 08:27:00 - 2020-10-27 08:27:51
Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları yükseliyor mu? Bu hafta yükselişle başlayan altın fiyatları 26 Ekim Pazartesi akşamı aniden yükselişe geçti. Altın yatırımcısı, altının yükselişini merak ederken, 27 Ekim Salı günü altın fiyatları vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle takip ediliyor. 27 Ekim Salı sabah saatlerinde gram altının fiyatı 495,39 liradan, çeyrek altın ise 811,74 liradan işlem görüyor. 

Milyonlarca vatandaş altın fiyatları hakkında arayışa geçerken, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi sorularına cevap aramaya odaklandı. Peki bu hafta altın fiyatları nasıl seyredecek? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında canlı akış...

Gram altın fiyatı alış 496,14 TL satış 496,43 TL

Çeyrek altın fiyatı alış 802,20 TL, satış 810,30 TL

Cumhuriyet altını alış 3.208,10 Tl, satış 3.227,80 TL

Yarım altın alış 1.604,00 TL, satış 1.620,00 TL

22 Ayar Bilezik alış  447,50Tl, satış 450,00 TL

Güncel altın fiyatları

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