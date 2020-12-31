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Ekonomi Çeyrek altın gram altın fiyatları 31 Aralık altın fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın gram altın fiyatları 31 Aralık altın fiyatları

Altın fiyatları son durum gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın ne kadar? Altın, ABD’de Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın 2.000 dolarlık yardım teklifini reddetmesi sonrasında yükseldi. Merkez Bankası’nın beklenenin üzerinde yaptığı faiz artışının ardından dün 7.37 seviyesinin test etti. Dolar kurunda yaşanan düşüş gram altın fiyatlarının 440 TL seviyelerine düşmesine neden oldu. Gram altın bugüne de 448,09 TL seviyesinde başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 08:47:00 - 2020-12-31 08:47:41
Çeyrek altın gram altın fiyatları 31 Aralık altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? Demokratların çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi, 134’e karşı 275 oyla ABD Başkanı Donald Trump’ın talep ettiği 2.000 dolar büyüklüğündeki korona virüsü yardım çeklerini onaylayarak, oylaması için Senato’ya gönderdi. Yaşanan gelişmelerle dolar zayıflarken, altın ise destek buldu. Peki 30 Aralık altın fiyatları canlı 2020! Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 448,00 TL

Satış 448,09 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

447,90

448,00

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.894,18

1.894,51

ÇEYREK ALTIN FİYATI

726,20

738,40

YARIM ALTIN FİYATI

1.428,16

1.464,30

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.865,27

2.919,65

ATA ALTIN FİYATI

2.945,90

3.020,36

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