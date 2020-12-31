Çeyrek altın gram altın fiyatları 31 Aralık altın fiyatları

Altın fiyatları son durum gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın ne kadar? Altın, ABD’de Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın 2.000 dolarlık yardım teklifini reddetmesi sonrasında yükseldi. Merkez Bankası’nın beklenenin üzerinde yaptığı faiz artışının ardından dün 7.37 seviyesinin test etti. Dolar kurunda yaşanan düşüş gram altın fiyatlarının 440 TL seviyelerine düşmesine neden oldu. Gram altın bugüne de 448,09 TL seviyesinde başladı.