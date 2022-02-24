Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Canlı çeyrek altın fiyatı: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın yatırımcıları altın fiyatlarında son durumu araştırıyor. Fed'in faiz artırma beklentisi nedeniyle piyasalar diken üstündeyken Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması altın piyasasında endişelere neden oluyor. Anlık altın fiyatları Rusya’dan gelen haber sonrası fırladı. Rusya- Ukrayna krizi piyasaları da altüst etti. Ons altın son 1.5 yılın seviyesine yükselirken gram altın da 900 lirayı aştı.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 1.505,00 TL, çeyrek satış fiyatı 1.532,00 TL seviyelerinde olurken, gram altın alış fiyatı 912,26 T, gram altın satış fiyatı 912,46 TL seviyelerinden işlem görmekte.

Altın fiyatları ne kadar çıkacak?

Altın ve Para Piyasaları İslam Memiş yeni bir açıklama yaptı altında daha yüksek rakamların görüleceğini açıkladı. İslam Memiş şu tahminlerde bulundu: “Altın fiyatları hızla yükselişini sürdürürken yatırımcının ise kafası karışık... Bugün açılışı 870 liradan yapan gram altın, saat 15.00 itibariyle 910 TL'yi geçti, çeyrek altın ise 1500 lira sınırını gördü. Türk Lirası'ndaki değer kaybı döviz karşısında da devam ediyor. Dolar 14.50 seviyesinde seyrederken, euro ise 16 TL'yi geçti. Alım yapılır mı? Yükseliş devam edecek mi? Beklenen gün geldi Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi savaş başladı mı gibi sorular kafalardan gitti. Rusya Ukrayna'ya saldırı işgal başlattı küresel piyasalarda bu savaş fiyatlaması başladı.

Bu süreçte döviz kurlarında paritelerde, emtia fiyatlarında, kripto para fiyatlarında oldukça geniş bant aralıkları ve ters pozisyonlar olduğunu gözlemliyoruz. Peki savaş fiyatlamasında sepetimizde bulunan varlıkların yer değiştirme zamanı geldi mi? Sepetimde hangi varlıklarla takas yapabilirim? Bu savaş fiyatlanmasında kendimi nasıl koruyabilirim? Bu soruların cevaplarını vereceğim.

Dolar 13.92-13.94 seviyeleri kırılırsa 14.0-14.10 seviyelerinden bahsedebiliriz. O yüzden dolar tarafını takip edecek olan arkadaşlar bu seviyeleri takip etmeli. Yüksek maliyetli doları olanlara fırsat var. Parite ile işlem yapıyorsan fırsat var. Elinde doları olan yatırımcılar paritelerdeki düşüşü gözden geçirin. Elimde TL var gram altın alır mıyım? Ben almam gram altın yükselecek. Savaş fiyatlaması var. Ons altın yükselecek. Elimdeki TL ile dolar ile gram altın almam. Eğer elindeki altını fırsata çevirmek istiyorsan altınla parite yapmak gibi fırsat eline geldi. Altında düşük maliyetli yatırımcı olduğum için ucuz aldım. Gram altın 905-960 ve ondan sonra 1000 lira seviyelerine yükselebilir. Sterlin dolar paritesi 1.35 bandında. Bu seviyeler kaçırılmayacak fırsattır. Savaş fiyatlamasında ucuz. Altın, gümüş almam. Daha yükselecek."