0553 313 94 23

Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları son durum

Dolar düşmesiyle birlikte altına yatırım yapan vatandaşlar son dakika altın fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 27 Mart 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru 372 lira, gram altın 226 lira ve Cumhuriyet altını 1.524 liradan işlem görüyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:22
Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları son durum

Dolar düşmesiyle birlikte altına yatırım yapan vatandaşlar son dakika altın fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 27 Mart 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru 372 lira, gram altın 226 lira ve Cumhuriyet altını 1.524 liradan işlem görüyor.

27 Mart altın fiyatları son dakika. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 228,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 4,49 azalışla 225,3 liradan tamamladı.  Bugüne düşüşle başlayan gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 1,60 primle 228,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 372 lira, Cumhuriyet altını 1.524 liradan satılıyor. Asya piyasalarında pozitif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,12 artışla 1.316,83 dolardan işlem görüyor. 

Uzmanlar, küresel piyasalarda artan risk iştahı ile dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan gerilemenin altın fiyatlarının değer kaybetmesine neden olduğunu söyledi. Brexit gelişmelerinin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden uzmanlar, altının ons fiyatının teknik olarak 1.317 doların üzerinde tutunamaması durumunda 1.307 dolara kadar gerileyebileceğini kaydetti.

Uzmanlar, yurt içinde döviz kurları ile altının ons fiyatının gerilemesinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade ederek, gram altının 227 lirayı aşağı yönlü kırması durumunda 222 liraya kadar gerileyebileceğini, 237 liranın yukarı yönlü kırılması durumunda ise 240 lira seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Bugün ABD'de dış ticaret dengesi ve cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının da yatırımcıların gündeminde olduğunu dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:22
  1. son dakika
  2. Altın Fiyatı
  3. çeyrek altın .
  4. gram altın
  5. son dakika haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küçük darbukacı babasının yolunda
    1. Küçük darbukacı babasının yolunda
    2. GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de inşaat..
    3. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın yardımcısı..
    4. Operasyonda Altun ağır yaralandı,..
    5. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    6. Toprağa gölümü silahlar bulundu
    7. Nüfus Müdürlüklerinde seçim mesaisi
    8. Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin..
    9. MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK..
    10. Akdoğan: “Benzin istasyonlarındaki tüp..
    11. Sektörün payını yüzde 15’e çıkaracak!..
    12. İstanbul Havalimanı'na taşınma..
    13. ASKİ’den Dünya Su Günü etkinliği
    14. PKK terör örgütü propagandası yapan..
    15. Mehmet Adil İkiz Ortaokulu’ndan..
    16. İki ülke birleşti! Teröre karşı ortak..
    17. Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Yerli..
    18. Kadınlardan kitap için "sessiz" yürüyüş
    19. Aydın’da 820 bin seçmen 112 aday..
    20. 120 mühendise seracılık eğitimi verildi
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu