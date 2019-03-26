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Çeyrek altın fiyatı 2019 bugün son dakika 26 Mart canlı altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatı 2019, çeyrek altın fiyatı canlı 2019, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Mart 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru 384 lira, gram altın 234,8 lira ve Cumhuriyet altını 1.570 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 234,8 lira seviyesinde dengelendi.

26 Mart 2019 Salı 10:53
Çeyrek altın fiyatı 2019 bugün son dakika 26 Mart canlı altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatı 2019, çeyrek altın fiyatı canlı 2019, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Mart 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru 384 lira, gram altın 234,8 lira ve Cumhuriyet altını 1.570 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 234,8 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın düşüşe geçti! Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların dikkatle takip ettiği konuların başında geliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Mart 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları… Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 3,11 azalışla 235,9 liradan tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 234,8 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 384 lira, Cumhuriyet altını 1.570 liradan satılıyor. 

Gram altın: 234,8 lira

Çeyrek altın: 384 lira

Cumhuriyet altını: 1570 lira

Asya piyasalarında negatif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,22 azalışla 1.319,32 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, ABD ve Avrupa tarafında beklentilerin altında kalan ekonomik verilerin küresel piyasalardaki risk iştahını azaltığını belirterek, "ABD-Avrupa ve Asya borsalarında yaşanan sert satışlar, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüşlere neden olurken altının ons fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brexit belirsizliği ile ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin de piyasaları tedirgin etmeye devam ettiğini ifade eden uzmanlar, teknik olarak ons altının 1.320 doların üzerinde kalıcı olması durumunda 1.335 dolara kadar yükselebileceğini, düşüşlerde ise 1.307 dolar seviyesinin destek olarak takip edileceğini kaydetti. Uzmanlar, yurt içinde dalgalı bir seyrin izleyen dolar kurundan etkilenen gram altında, teknik olarak 232 liranın destek, 237 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Hazine ihaleleri yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getiren uzmanlar, Brexit gelişmeleri, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:53
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