Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç oldu? 26 Ocak Salı 2020 altın fiyatları
Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Salı 2020 altın fiyatları düştü mü? Gram altının fiyatı ABD Başkanı Biden'ın Beyaz Saray’daki koltuğuna oturmasının ardından yükselişe geçti. Ardından 21 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı gelince fiyatlar tekrar düşey yönde seyretti. Peki 26 Ocak altın fiyatları nedir? Çeyrek, gram, cumhuriyet, bilezik kaç para?
Altın fiyatları son durum gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın ne kadar? Altın, ABD’de Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın 2.000 dolarlık yardım teklifini reddetmesi sonrasında yükseldi. Peki 26 Ocak altın fiyatları ne kadar?
GRAM ALTIN FİYATI
442,01
443,99
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
442,96
443,06
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.861,31
1.861,80
ÇEYREK ALTIN FİYATI
708,64
724,31
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.834,97
2.888,74
YARIM ALTIN FİYATI
1.413,05
1.448,79
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.834,97
2.888,74
ATA ALTIN FİYATI
2.921,50
2.995,36
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
242,55
292,34
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
400,10
429,57
GREMSE ALTIN FİYATI
7.162,00
7.288,00
METAL Cinsi
Alış(TL)
Satış(TL)
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,04
6,05
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
25,32
25,33