Ceylanpınar TİGEM'e ait ekili arazide yangın!
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM'e ait ekili arazide yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM'e ait ekili arazide yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) Gümüşsu mevkiinde düşen yıldırım buğday ekili arazide yangın çıkardı.
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye Şanlıurfa merkez ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çevredeki vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken hasar tespit çalışması için yapılacak. (İLKHA)
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