  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda 37 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Ekonomi

Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda 37 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 10:49:38 -
Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda 37 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

ANKARA (AA) - Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda 37 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, yemlik arpa yüküyle Suriye'den geldiği beyan edilen Türk plakalı bir kamyon riskli değerlendirildi.

Kontrol için araçtaki hayvan yeminin tahliyesine karar verildi, işlem sonrası kamyonun dorsesinin zemininin sigara kartonlarıyla dolu olduğu görüldü.

Aramada 37 bin 500 paket, üzerinde bandrol bulunmayan yaklaşık 630 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Jigolo çetesine operasyon yapılmıştı… Bomba İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu detayı!
Siyaset

Jigolo çetesine operasyon yapılmıştı… Bomba İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu detayı!

İstanbul'da jigolo çetesine yapılan operasyonda yakalanan Beylikdüzü Belediyesi çalışanı H.Ç., CHP'li Meclis Üyesi Hasan Ç.'nin yeğeni çıktı..
Erdoğan'la konuşan Macron'dan Türkiye açıklaması!
Siyaset

Erdoğan'la konuşan Macron'dan Türkiye açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu...
İslam Memiş dolar için rakam verdi: Bu sürpriz olmamalı
Ekonomi

İslam Memiş dolar için rakam verdi: Bu sürpriz olmamalı

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, dolardaki yükselişin sebeplerini anlattı.

Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı