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Aktüel

Ceylanpınar Belediyesindeki gerginlikle ilgili 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 12:33:59 -
Ceylanpınar Belediyesindeki gerginlikle ilgili 1 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun makamında yaşanan gerginlikle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Soylu'nun makamında yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Z.A. ve L.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soylu ile makamına gelen E.A, Z.A. ve L.A. arasında 29 Temmuz'da çıkan tartışma nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşanmış, olayda silah kullanmak isteyen 1 kişi ise Feyyaz Soylu'nun koruması tarafından etkisiz hale getirilmişti.

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