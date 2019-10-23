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Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak: Türk askeri gittiği her yere huzur götürür

15 Temmuz gazileri ile şehit yakınlarının Suriye sınırına gerçekleştirdiği ziyaretinde onlarla bir araya gelen Ceylanpınar İlçe Belediye Başkanı Abdullah Aksak, "Türkiye Ümmet'in son kalesidir. Başka Türkiye yok." diyerek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 18:34

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu'nun Suriye sınırına ziyaretinde onlarla bir araya gelen Ceylanpınar İlçe Belediye Başkanı Abdullah Aksak, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Allah bu devlete zeval vermesin." diye dua eden Başkan Aksak, "Bizim birlik ve beraberliğimiz bugün kendini daha çok hissettirdi. Yurdun dört bir tarafından ziyaretimize geliyorlar. Bu ziyaretler bizleri onurlandırıyor." ifadelerini kullandı.

'Rab'bim ordumuza zeval vermesin'

Ceylanpınar İlçe Belediye Başkanı Abdullah Aksak sözlerine şöyle devam etti:

"Rab'bim ordumuza zeval vermesin. Bu ordu Ümmet'in son ordusudur. Ülkemiz de ülkenin son kalesidir. Bu kaleye hep beraber sahip çıkmalıyız. Başka Türkiye yok."

"Sayın Cumhurbaşkanımıza da şöyle seslenmek istiyorum: Siz böyle dik durduğunuz sürece bu ülkenin tamamı arkanızda dik duracak. Allah eksikliğinizi vermesin. Allah sizlere uzun ömürler nasip etsin. Biz de burada kardeşlerin olarak her konuda arkanızdayız."

'Türk Askeri gittiği her yere huzur götürür'

Türk Askeri'ni işgalcilikle suçlayanlara da sert ifadelerle tepki gösteren Başkan Aksak, şöyle konuştu:

"Bizim askerimiz sınırı geçtikten sonra Suriye halkı tarafından sevgi ile karşılanıyor. Bu askerlerin neresi işgalci? Türk Askeri gittiği her yere sadece huzur götürür. Bizim askerimiz budur."

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 18:34
  1. Ceylanpınar İlçe Belediye Başkanı Abdullah Aksak

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