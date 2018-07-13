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Ceylan Özgül'den Acun Ilıcalı iddiası!

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonun ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. Adnan Oktar'ın ekibinden geçtiğimiz yıl ayrılan Ceylan Özgül, Twitter mesajında Acun Ilıcalı'nın da eski bir "mürid" olduğunu iddia etti.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:45
Ceylan Özgül'den Acun Ilıcalı iddiası!

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı Adnan Oktar operasyonunun ardından eski kedicik Ceylan Özgül, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

BBC Türkçe'nin haberine göre çarşamba günü İstanbul'da gözaltına alınan Adnan Oktar'ın grubunun eski üyelerinden "kedicik" Ceylan Özgül, Acun Ilıcalı'nın da eski bir "mürid" olduğunu iddia etti.

''ACUN ILICALI ANLATTIKLARIMI TEYİD EDECEKTİR''

Ceylan Özgül, Twitter hesabından yayımladığı bir mesajda "TV8 de yayın kesilmiş bir hata olmuş sanırım, Sayın Acun Ilıcalı da eski bir mürid olarak anlattıklarımı teyit edecektir" dedi.

Özgül, daha sonra bu tweetini sildi. Acun Ilıcalı'dan ise iddiayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 14:45
  1. İstanbul
  2. Ceylan Özgül
  3. Adnan Oktar
  4. Acun Ilıcalı
  5. tv8
  6. Tv8 ekranları

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