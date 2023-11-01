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Aktüel Çeyiz sandığından çıkan şoke etti! Tutuklandılar
Aktüel

Çeyiz sandığından çıkan şoke etti! Tutuklandılar

Yeniakit Publisher
2023-11-01 18:15:00 -
Çeyiz sandığından çıkan şoke etti! Tutuklandılar

Şanlıurfa’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çeyiz sandığı içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çeyiz sandığı içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Harran ilçesinde belirlenen bir adreste arama yapıldı. Yapılan aramada, çeyiz sandığı içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Siverek ilçesinde ise durdurulan bir otobüsün bagaj kısmında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramada, 35 kilogram esrar maddesi ile 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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