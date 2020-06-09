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Aktüel

Çeyiz Hesabı ödeme planı yeninden düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-06-09 19:05:47 -
Çeyiz Hesabı ödeme planı yeninden düzenlendi

ANKARA (AA) - Çeyiz Hesabı'nda, aylık ödeme planı kapsamında bir dönemde en fazla 3 defa düzenli ödemeyi aksatabilme hakkı 6'ya çıkarıldı.

"Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, aylık ödeme planını seçen katılımcının bir dönem içerisinde en fazla 3 defa düzenli ödemeyi aksatabilme hakkı 6'ya çıkarıldı. 3 aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içerisinde bir defa olarak uygulanan "düzenli ödeme yapmama" imkanı ise 2'ye yükseltildi.

Ödeme planındaki bu düzenlemeler 30 Eylül 2020'ye kadar geçerli olacak.

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