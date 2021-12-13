Ceyhun Fersoy kimdir? Ceyhun Fersoy’a ne oldu?

"Seksenler" dizisinin Şahin karekterini oynayan Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner ve arkadaşlarıyla birlikte Cihangir'deki bir mekanda aldı. Ancak dostlarıyla vakit geçiren Fersoy'un gecesi tatsız bitti. Talihsiz bir olay yaşayan oyuncu, darp edildi. Fersoy, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dile getirdi. "Dün darp edildim." diyen Ceyhun Fersoy, "Biraz sonra karakola gidip, şikayetçi olacağım. Kaşımın üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı." ifadelerini kullandı.

Ceyhun Fersoy kimdir?

Ceyhun Fersoy 10 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da (Burak Bora Anadolu Lisesi) tamamladı. Eğitimini 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi ActorStudio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan Fersoy, rol aldığı BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisindeki oyunculuğuyla tanındı.

Ceyhun Fersoy hangi filmde oynadı?

Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Çocuklar Duymasın'da rol aldı. Oyuncu Ceyhun Fersoy, fenomen dizi Seksenler'de oynamaktadır. Ayrıca Şoray Uzun'la beraber 2012 Avrupa Kupası maçları sırasında TRT 1'de Saha Dışı isimli komedi programını hazırlayıp sunmuştur. Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlenmiştir.