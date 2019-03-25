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Ceyhan petrokimya üssü oluyor

10 bin kişiye istihdam sağlayacak projenin startı verildi... Yumurtalık’ta ilan edilen Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde 3 milyar dolarlık yatırımın ilk adımı atılıyor. Rönasans Holding, Cezayirli Sonatrach ve Koreli GS E&C firmasının 1 milyar dolarlık yatırımla kuracağı fabrikanın temeli seçimden sonra atılacak.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:55
Ceyhan petrokimya üssü oluyor

 Buğra Kardan  Ceyhan 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesine ilişkin, “Bu dev tesis, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Bu şu demek; yerli üretim yapılacak ve ülkemiz ham madde ihtiyacında dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmış olacak” dedi. Bakan Kurum, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Tanıtım Toplantısına katıldı.

Petrokimyada söz sahibi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Cezayir ziyaretinde, ülkede polipropilen tesisi kurulacağı müjdesi verdiğini anımsatan Bakan Kurum, bu müjdenin Adana’da çok büyük heyecanla karşılandığını belirterek, şunları söyledi: “İnşallah tamamlandığında, hem Çukurovamız hem ülkemiz petrokimya sektöründe söz sahibi olacak. Bu merkez çok önemli bir proje olarak Adana’da, Çukurovamızda, Ceyhanımızda yükselecektir. Bu projenin ortaklık anlaşması, 2018 yılında tamamlandı. Artık bugün projenin startını veriyoruz. Bu projeyle Adanamız çok önemli bir petrokimya tesisine kavuşmuş olacak. Artık vaatler bitti, uygulamaya geçiyoruz.

“10 bin kişi bu tesiste doğrudan çalışacak”

Bakan Kurum, yatırımın istihdama sunacağı katkıya da değinerek, “Hizmete girdiğinde 10 bin kişi bu tesiste doğrudan çalışacak. Akabinde, diğer fabrikalarımız kurulacak. Hem o fabrikalarda çalışanlarla hem de inşaat bölgesinde çalışanlarla bölgeye çok ciddi istihdam sağlanacak” ifadesini kullandı. Bakan Kurum, şöyle devam etti:  “Bu dev tesis yıllık 450 bin ton üretime kapasitesine sahip olacak. Bu şu demek; yerli üretim yapılacak ve ülkemiz hammadde ihtiyacında dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmış olacak. İlk tesisle birlikte Türkiyemizin cari açığının azaltılmasına yıllık yaklaşık 2 milyar dolar, bütününde de 4-5 milyar dolara varan bir katkı sağlanacak. Bu rakam bizim için çok değerli. Dışa bağımlılığımızı azaltacak bu projeyle de görüyoruz ki ekonomimizi her açıdan güçlü kılacak ve yerlileştirme projesi olacak.

Hakkar ToufIc: Projenin güçleneceğine inanıyoruz

Türkiye’den Cezayir’e çok yatırım geldi. Sıra bizde” diyen Sonatrach Proje Müdürü Hakkar Toufik, “Ceyhan projesi için milyarlarca dolarlık yatırım yapılacak. Projenin hükümetin ve yerel yönetimin yardımlarıyla güçleneceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

10 milyar dolar yatırım çekecek

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak ise hedeflerinin yatırım yaparak bölgeye yabancı yatırımcı çekmek olduğunu söyledi. Ilıcak, “1,3 milyar dolar yatırım yapıyoruz. Polipropilen üreteceğiz. Gayemiz; 10 milyar dolar tutarında yatırım çekmek, 10 bin genç istihdam etmek, dış ticaret açığını 4 milyar dolar geriletmek” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir başarısı”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, projenin uzun bir takvim süreci yaşadığını ifade ederek şunları söyledi: “Girişimlerle bu mega projenin kuruluş süreci başlatıldı. Bin 341 hektar büyüklüğündeki bölge 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. Endüstri Bölgeleri Kanunu üzerinden faaliyetlerin yürütülmesi için de yönetici şirket olarak Rönesans Holding başvurusunu yaptı. Bu projeleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir başarısı olarak görüyoruz. Bu projenin sonuçlanması için, özellikle son bir yıl içinde, tüm taraflar ekiplerini harekete geçirerek projenin hızla tamamlanması için çok özverili katkıda bulunmuşlardır.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:55
  1. Adana
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi
  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
  5. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede
  6. Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Tanıtım Toplantısı
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. Cezayir
  9. Bakan Kurum
  10. Sonatrach Proje Müdürü Hakkar Toufik
  11. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak
  12. Polipropilen
  13. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  14. Endüstri Bölgeleri Kanunu

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