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Aktüel

Ceyhan Nehri’nde açık hava sineması keyfi

Yeniakit Publisher
2020-07-18 16:16:36 -
Ceyhan Nehri’nde açık hava sineması keyfi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Elbistan Belediyesince Ceyhan Nehri Rekeasyon Projesi kapsamında oluşturulan yapay adada vatandaşlar, açık hava sineması keyfi yaşıyor.

Belediyenin "Yaz Sineması Günleri" adı altında başlattığı etkinlik kapsamında, Ceyhan Nehri üstündeki yapay adaya dev ekran konuldu.

Kurulan dev ekranda sinema izlemek için gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ekipler tarafından ateş ölçümünün ardından alana alındı. Maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Ayrıca sinemaseverlere patlamış mısır ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Hava şartları el verdiği müddetçe yaz sonuna kadar devam edecek olan sinema etkinliğinde, ilk olarak "Fetih 1453" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Sinemaseverler, nostaljik bir ortam oluşturulması için katkı sağlayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e teşekkür etti.



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