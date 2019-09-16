0553 313 94 23

Ceyhan Cemevi’nde aşure etkinliği yapıldı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesinin düzenlediği aşure etkinliği, her sene olduğu gibi, bu yıl da Ceyhan Cemevi’nde yapıldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:14
Ceyhan Cemevi’nde aşure etkinliği yapıldı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesinin düzenlediği aşure etkinliği, her sene olduğu gibi, bu yıl da Ceyhan Cemevi’nde yapıldı.


Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesi, Namık Kemal Mahallesinde bulunan Ceyhan Cemevinde"Aşure Etkinliği" düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan etkinlik, kısa konuşmalarla devam etti. Şakir Paşa Semah ekibinin gösterileri ve sanatçıların sunumlarından sonra aşure ikramıyla sona erdi.


Binlerce kişinin katıldığı aşure etkinliğine Ceyhan Kaymakamı DR.Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ersin Ağçe, İlçe Emniyet müdürü Alpertunga Berberoğlu, Adana Büyükşehir belediyesi ve Ceyhan Belediyesi daire amirleri ve müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının Başkanları ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaşlar katıldı. Geleneksel Aşure Günü’nde semahlar dönüldü, dualardan sonra aşureler ikram edildi. Aşure etkinliğinde, Sanatçılar muhteşem bir konser vererek, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.



Başkan Odabaşı; ‘’ Aşure Lokmamızın Ülkemize Barış ve Huzurun getirmesini temenni ederim’’


Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şube Başkanı Bahadır Odabaşı, ‘’Bugün bizler burada Ehl-i Beyt’i anmak için toplandık. 12 gün boyunca yası matem oruçlarımızı tuttuk. Bugün aşure lokmamızı yapıyoruz. Bugün tüm halkla bir arada olacağız. Aşure lokmamızı dağıtacağız.


İnşallah aşure lokmamız ülkemize huzur ve barış getirir. Aşurenin içindeki çeşitlilik bir birbirine karışmaz fakat tadı çok lezzetlidir. Bizler de birbirinin inançlarına, düşüncelerine yaşam tarzına saygı duyarak barış, kardeşlik içinde yaşamalıyız.


Bu duygu ve düşünceler içerisinde Muharrem ayının milletimize ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerim. Tutulan oruçların hak katında kabul olmasını niyaz ederek hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu etkinlikte bizlere yardımcı olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı desteği, özellikle personel desteğini işkur üzerinden Sayın kaymakamımız Dr Bayram Yılmaz’dan bekliyoruz. ” dedi.



Başkan Aydar ‘’Bizim için din, dil, ırk, mezhep ayrımı yoktur’’


Programda konuşma yapan Başkan Aydar, ‘’ Burada Alevi Sünni biraradayız. Bizim için din, dil, ırk, mezhep ayrımı yoktur. İnsan ayrımı yoktur.Yoksulluğun türkü,kürdü,lazı,Çerkez’i, alevisi ,sünnisi yoktur.Hastane kapılarında çare bekleyen insanların bir tek kimliği vardır, o da insan olmalarıdır. Parti kimliğini geride bırakmış vatandaşların siyasi görüşlerine göre ayırmayan halkın belediye başkanı olarak şunu herkesin iyi bilmesini isterim ki barış içinde,huzur içinde, hep birlikte bu memlekette birlikte yaşayacağız, ve de bu kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara pir sultan abdalın şu dizeleriyle cevap vereceğiz; Kadınlar müftüler fetva yazarsa işte kement işte boynum asarsa işte hançer işte başım keserse dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan.Hepinize tekrar teşekkür ediyorum.iyi akşamlar dilerim.Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.’’ dedi


Kaymakam Dr.Bayram Yılmaz ‘’Kerbela olayı yüreklerden silinmeyen ortak bir acıdır.’’


Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, da yaptığı konuşmada, Muharrem ayını tebrik ederek bu ayın her Müslümanın yüreğinden silinmeyen ortak acı olan Kerbela olayının yaşandığı, Peygamberimizin Torunu Hz.Hüseyin ve O’nunla birlikte olanların şehit edildiği ay olduğunu belirterek şehitleri rahmet ve minnetle andı. Her dönemde olduğu gibi günümüzde de Müslümanlara saldıran,zarar veren, zulmeden odaklar olduğunu hatırlatan Kaymakam Yılmaz, "Bu sebeple Müslümanların oyuna gelmemesi; uyanık, bilinçli, birlik ve dayanışma içinde olması gerektir’’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:14
  1. kültür
  2. sanat
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaralı kekliğe öğrenciler sahip çıktı
    1. Yaralı kekliğe öğrenciler sahip çıktı
    2. BM: Myanmar hükümetinin soykırım..
    3. Alevlerin önünü drone sayesinde..
    4. IKBY'de Anayasa taslağı hazırlığı
    5. Kayseri Şehir Hastanesi’nin ilk dördüz..
    6. Zeytinde halkalı leke ile mücadele..
    7. Otomotiv devine büyük şok! 49 bin kişi..
    8. Sütte yeni dönem başlıyor: Kaçaklar..
    9. Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi..
    10. Zeytinde halkalı leke mücadelesi sonuç..
    11. Ticaret Bakanlığınca Kırtasiye..
    12. Skandallar zincirinin son halkası!..
    13. Göçmen kaçakçısı şahıs cezaevine..
    14. Araç sahiplerine kötü haber!..
    15. Motorine zam
    16. Iraklı genç ressam, kaset bantlarıyla..
    17. Galatasaray, Brugge hazırlıklarını..
    18. 11 yaşındaki Süleyman ağrılarından..
    19. Ceyhan Cemevi’nde aşure etkinliği..
    20. Yılda milyonlarca kişi ziyaret ediyor..
    21. Van evleri gelin ve damatların uğrak..
    22. Türkiye'nin gururu Atak helikopteri,..
    23. Dağ bisikleti tutkunları Hakkari'de..
    24. Afganistan'da patlama! Sivil kayıplar..
    25. Yeryüzünün renkleri Mozambik’te buluştu
    26. Erdoğan ile Putin arasındaki kritik..
    27. Çeşme’nin kurtuluşunun 97. yılı..
    28. Sonsuz Şükran köyüne ’Yüreğiyle..
    29. Futbolda 4 milyar avroluk transfer..
    30. GÜNCELLEME - Aydın'daki cinayetin..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!
    Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Para para para…
    Para para para…

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!