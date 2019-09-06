Ceyhan Belediyesinden ücretsiz düğün salonu

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, hayırsever bir iş adamı tarafından yapılan toplum merkezini halkın hizmetine açtı. Ceyhanlılar düğün törenlerini bu salonda ücretiz yapabilecekler.

Sarısakal Mahallesi, Pazar Pazarı yanında hayırsever işadamı Ali Avcı tarafından yaptırılan Funda Avcı Toplum Merkezi, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından halka ücretsiztahsis edildi. Başkan Aydar, hemşehrilerinin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, belediye bünyesindeki her yerin halkın kullanım alanı olduğunu belirtti.

Ceyhan’da ilkleri yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Aydar, “Bir ilki daha gerçekleştiriyoruz ve hayırsever iş adamımız Ali Avcı tarafından yaptırılan Funda Avcı Toplum Merkezi’nin açılışını vatandaşlarımızın hizmetine sunarak gerçekleştirdik. Ceyhanlılar bundan sonra ücret ödemeden istediği gibi nişanını, sünnetini, düğününü ve doğum günü etkinliklerini Funda Avcı Toplum Merkezi’nin imkanlarından yararlanarak yapabilecek. En önemlisi ücretsiz bir şekilde Ceyhanlılara hizmet edeceğiz. Sosyal belediyeciliği herkes anlayacak. Biz kıymetli hemşerilerimizinacısında da tatlısında da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ceyhan’a hayırlı uğurlu olsun” dedi.