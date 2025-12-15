  • İSTANBUL
Gündem

Çevrim içi suçlara büyük darbe! 55 ilde eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 55 il merkezli yürütülen operasyonlarda önemli sonuçlar alındığını açıkladı.

Son 6 gündür süren çalışmalarda çok sayıda adrese baskın düzenlenirken, yakalanan şüphelilerden 50’sinin tutuklandığı bildirildi.

 

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 6 gündür Polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 301 şüpheliyi yakaladık.”

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

55 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik son 6 gündür süren operasyonlarımızda;

50 şüpheli şahıs TUTUKLANDI.

39’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin;

-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı, ürün satışı, sosyal yardım, düşük faizli kredi” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

-Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları,

-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

-Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak’ta

düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz Gereğini Yapalım.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

