Çevreyi kirletenlere af yok

Yeniakit Ankara

İklim değişikliği ile mücadelede her geçen gün elini daha da güçlendiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevreyi kirleten işletmelere yönelik gerekli yaptırımları uygulamaya devam ediyor. Son olarak Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakarak çevreyi kirleten işletmeye 38,5 milyon TL idari para cezası uyguladığı belirtildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızca, Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakarak çevreyi kirleten işletmeyi; Faaliyetten men ettik. Kirliliğe neden olanlara yasal en üst sınırdan 38,5 milyon TL idari para cezası uyguladık. İlgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.