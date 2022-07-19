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Gündem Çevreyi kirletenlere af yok
Gündem

Çevreyi kirletenlere af yok

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konya'da kimyasal atıklarla araziyi kirleten işletmeye ilişkin yapılan işlemler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 14:20:00 -
Çevreyi kirletenlere af yok

 Yeniakit  Ankara 

İklim değişikliği ile mücadelede her geçen gün elini daha da güçlendiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevreyi kirleten işletmelere yönelik gerekli yaptırımları uygulamaya devam ediyor. Son olarak Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakarak çevreyi kirleten işletmeye 38,5 milyon TL idari para cezası uyguladığı belirtildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızca, Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakarak çevreyi kirleten işletmeyi; Faaliyetten men ettik. Kirliliğe neden olanlara yasal en üst sınırdan 38,5 milyon TL idari para cezası uyguladık. İlgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

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