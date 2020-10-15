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Aktüel Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Çevre Komisyonunda
Aktüel

Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Çevre Komisyonunda

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine başlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:40:44 -
Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Çevre Komisyonunda

TBMM (AA) - TBMM Çevre Komisyonunda, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Komisyon, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Komisyonda, çevre kirliliğinin önlenmesi ve yeşil alanların korunması, sıfır atık yaklaşımı kapsamında kaynak verimliliğini artırılması ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını da öngören teklifin, maddelerinin görüşmelerine başlandı.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, kurulacak Türkiye Çevre Ajansının, ekoloji ve çevre sorunlarına çözüm üretmeyeceğini söyleyerek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Ajansı kurmak yerine konunun muhataplarıyla, halkla, çevre ve ekoloji örgütleriyle yan yana gelmeli." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye Çevre Ajansının kurulmasına kategorik olarak karşı olmadıklarını, böyle bir ajansın kurulmasını fikir açısından doğru olduğunu belirtti.

Bakan, teklifte, kurulacak Türkiye Çevre Ajansının başkanının, Meclisin denetim hakkı kapsamında bilgi vermesine ilişkin düzenleme yapılmasını istedi.

Teklifin, maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.

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