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Gündem Çevredekiler şaşkınlıkla izledi! Metro durağından hayrete düşüren görüntü
Gündem

Çevredekiler şaşkınlıkla izledi! Metro durağından hayrete düşüren görüntü

Yeniakit Publisher
2023-06-18 15:16:00 -

Ankara'da bir metro durağında kameralara yansıyan görüntüler izleyenleri şoke etti. Durakta yanlış istikamette bulunduğunu fark eden bir şahıs raylara atlayıp karşı perona geçmeye karar verdi. O anlar ise metrodaki başka bir kişi tarafından böyle kaydedildi.

Ankara'da bir metro durağında yanlış istikamette inen şahıs karşı tarafa geçmek için tehlikeli bir yol seçti. Raylara atlayan şahıs doğru perona gidebilmek için canını tehlikeye attı, görenler ise şoke oldu.

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Devlet Mahallesi metro durağında meydana gelen olayda yanlış istikamette kaldığını fark eden bir kişi, karşı tarafa geçmek için kuralları çiğnedi ve canını tehlikeye attı. Karşı tarafa geçmek için raylara atlayan şahıs uyarılara aldırış etmeden, hiçbir şey olmamış gibi karşı perona rayların üzerinden yürüyerek geçti.

Metroda bulunan vatandaşlar olay karşısında şoke olurken bir şahıs ise cep telefonuna sarılarak canını tehlikeye atan kişiyi cep telefonu kamerasına kaydetti.

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