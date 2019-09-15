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Çevreciler Frankfurt Otomobil Fuarı'nda gösteri yaptı

Fuar binasının ana kapısında oturma eylemi yapan ziyaretçiler girişleri engelledi

15 Eylül 2019 Pazar 15:08
Çevreciler Frankfurt Otomobil Fuarı'nda gösteri yaptı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA) binasının önünde çevreciler gösteri yaptı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, fuarın düzenlendiği binanın ana giriş kapısında oturma eylemi yapan yüzlerce çevreci ziyaretçilerin fuara girişini engelledi.

"Barışçıl eylemlerle fuar programının akışını bozmayı hedeflediklerini" belirten çevreciler, üzerinde otomobil şirketlerine tepki gösteren ve çevreci politikaların geliştirilmesi yönünde yazılar bulunan pankartlar taşıdı.

Gösteriler kapsamında bir grup çevreci fuarın yapıldığı binanın çevresinde bisikletlerle tur attı.

Fuar yönetimi ise ziyaretçilere fuara giriş için diğer kapıların kullanılması çağrısında bulundu.

Gösteriler sırasında polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan gösterileri organize eden "Sand im Getriebe" adlı inisiyatif, Twitter hesabından göstericilerin fuar alanına giden bazı yolları kapattığını paylaştı.

Frankfurt Otomobil Fuarı 22 Eylül’e kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 15:08
  1. Almanya
  2. çevreciler
  3. Frankfurt Otomobil Fuarı

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