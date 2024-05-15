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Sosyal Medya Çevre yolunu yarış pisti gibi kullanmaya çalıştılar, kaza yapıp hastanelik oldular
Sosyal Medya

Çevre yolunu yarış pisti gibi kullanmaya çalıştılar, kaza yapıp hastanelik oldular

Yeniakit Publisher
2024-05-15 11:50:00 -

Sosyal medya üzerinden haberleşerek Arnavutköy çevre yolunda düzenlenen yarış organizasyonu, izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. Yarışın başlamasının ardından bir sürücü kısa bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonucunda araç kullanılamaz hale gelirken, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Arnavutköy’de bir kaç kişi sosyal medya üzerinden araçlarını paylaşarak yarış daveti. Daha sonra belirledikleri saatte paylaştıkları konumda buluşan şahıslar yarışmaya başladı. Çevre yolunu kullanan şahıslar yarış uğruna hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

Sürücülerden birisi yarış başladıktan kısa bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpışma sonrasında savrulan 34 ERF 513 plakalı otomobil içerisindeki sürücü Emir Yılmaz (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkartılan sürücü daha sonra Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla alakalı çalışma yaparken, yol kısa süre tek şeride düşürüldü. Kazaya başka bir aracın karışmaması muhtemel faciayı önlerken gençlerin sosyal medyadan birbirine yaptığı çağrıların görüntüleri de ortaya çıktı.

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