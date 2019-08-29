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Çevre yolunda ilginç görüntü

Çin çekirdeğinin Türkiye’ye girmesiyle birlikte "İnegöl alası" olarak tescillenen ayçekirdeği bitme noktasına geldi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
Çevre yolunda ilginç görüntü

Çin çekirdeğinin Türkiye’ye girmesiyle birlikte "İnegöl alası" olarak tescillenen ayçekirdeği bitme noktasına geldi. İnegöl çiftçilerin yüzde 60’ı Çin çekirdeğine yöneldi. Çevre yolunun belirli bölümleri çekirdek kurutmak için trafiğe kapatılırkn, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Çevre yolunun bir tarafında Çin çekirdeği, diğer tarafta ise İnegöl alası kurutuluyor.


İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl alası olarak patent ve coğrafi işareti alınan ayçekirdeği hasadı ile ilgili çiftçileri ziyaret etti. Gümrük vergilerinin artırılmaması sebebiyle Çin çekirdeğine insanların yöneldiğini belirten Sezai Çelik, “Bugün bizim çekirdeğimizin fiyatı 8 lira, Çin malı 9 lira. Ekimlerin yüzde 60’ı Çin çekirdeğine kaymış durumda. Bunca emek heba oluyor” dedi.


Zahmetli bir sürecin ardından İnegöl ayçekirdeği için patent ve coğrafî işaretin alındığını ifade eden Sezai Çelik, “İnegöl’de çerezlik ayçekirdeği hasadı başladı. İnegöl ayçekirdeği, İTSO, Ziraat Odası, İnegöl Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışma sayesinde İnegöl alası olarak tescillenmişti. Bundan 6 sene öncepatent ihalesi vardı. Biz bu patenti aldıktan sonra 1,5 liradan 2.5 liraya, 2.5 liradan 3.5 liraya, 3.5 liradan 4.5 liraya yükseldi. Ancak bundan 2 yıl evvel Çin çekirdeğinin girmesi ile birlikte sıkıntı yaşamaya başladık. Fiyatlar orada sabit kalmaya başladı. Bununla ilgili birçok hamlelerimiz oldu. Sağolsun Hakan Çavuşoğlu’na söyledik, müdahale etmeye çalıştı. Ankara’ya da taşıdık bu meseleyi. Diğer muhalefet parti milletvekillerinin hepsinin hamleleri oldu. Ama bir sonuca ulaşılamadı. Şimdi üzülüyorum. Şimdi burada ayşekirdeği var ve hemen arkamızda Çin malı. Bugün bizim çekirdeğimizin fiyatı 8 liradan gidiyor, Çin malı 9 liradan gidiyor. Eğer bu Çin malının gümrük vergileri yükseltilseydi, girişleri engellenseydi, bugün gördüğünüz çekirdek bugün 10 liradan pazar bulacaktı. Ekimlerin yüzde 60’ı Çin çekirdeğine kaymış durumda. Bunca emek boşa gidiyor” dedi.


Çiftçiler ise artık İnegöl alasının para etmediğini belirterek, deneme maksadıyla bu yıl Çin çekirdeğini ektiklerini ve iyi verim elde ettiklerini belirttiler.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
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