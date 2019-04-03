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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Samsun’a 32 milyonluk yatırım

Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Samsun’da 2 tane yapımı devam, eden 3 adet de yapılması planlanan projesi bulunuyor.

03 Nisan 2019 Çarşamba 15:03
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Samsun’a 32 milyonluk yatırım

Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Samsun’da 2 tane yapımı devam, eden 3 adet de yapılması planlanan projesi bulunuyor. Projelerin toplam bedeli ise 32 milyon 936 bin TL değerinde.


KDV hariç 11 milyon 690 bin TL proje bedelli Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası işinin yüzde 98’i tamamlandı. 10 bin 780 m2 toplam inşaat alanı bulunan hizmet binasının nakdi gerçekleşme oranı da yüzde 96,4 oldu.


Çarşamba Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapım işinin KDV hariç sözleşme bedeli 5 milyon 409 bin TL. Yüzde 99’u tamamlanan işin nakdi gerçekleşmesi ise yüzde 85,17 oldu.


6 milyon 124 bin TL’lik Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım işi tamamlandı.


Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 6 milyon TL’lik Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi Hizmet Binası Yapım İşi ve 1,5 milyonluk Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatının yeni yatırım döneminde yapılması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 15:03
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