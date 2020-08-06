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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bazı alanlar için "nitelikli doğal koruma alanı" ilanı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 09:56:25 -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bazı alanlar için "nitelikli doğal koruma alanı" ilanı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Antalya, Ağrı ve Isparta'daki bazı alanların, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi sınırında yer alan Muratpaşa-Konyaaltı Falezleri Doğal Sit Alanı ile Ağrı'da Balık Gölü Doğal Sit Alanı "Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Yeşilada ve Can Ada Doğal Sit Alanı ise "Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı, doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.


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