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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Siirt'te bugüne kadar kentsel dönüşüme 12 milyon liralık destek sağladık, 490 riskli binanın 460'ının yıkımını gerçekleştirdik. Selçuklu mirasımız olan Ulu Cami'nin etrafında önemli bir kentsel dönüşüm projesi gerç
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Siirt'te bugüne kadar kentsel dönüşüme 12 milyon liralık destek sağladık, 490 riskli binanın 460'ının yıkımını gerçekleştirdik. Selçuklu mirasımız olan Ulu Cami'nin etrafında önemli bir kentsel dönüşüm projesi gerç

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:55:36 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Siirt'te bugüne kadar kentsel dönüşüme 12 milyon liralık destek sağladık, 490 riskli binanın 460'ının yıkımını gerçekleştirdik. Selçuklu mirasımız olan Ulu Cami'nin etrafında önemli bir kentsel dönüşüm projesi gerç
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