Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için yapılan konutlar) Toplamda 24 bin 500 konutun 10 binini yıl sonuna kadar teslim ediyor olacağız. Etaplar halinde de en geç mayıs-haziran ayına kadar 24 bin 500 konut Elazı